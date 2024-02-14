TFF, Eryaman Stadı için kararını verdi Galatasaray'ın Süper Lig'de pazar günü Ankarügücü'ne konuk olacağı maç, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'de Ankaragücü ile lider Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan bu maçla ilgili karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

Gençlerbirliği başka stadyumda oynayacak

Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkilenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması, TFF tarafından kulübe bildirildi.

Kırmızı-siyahlı takımın önümüzdeki pazartesi günü Bandırmaspor'u konuk edeceği maçın oynanacağı stadyum ilerleyen günlerde belli olacak.

Ankaragücü, Eryaman'da devam edecek

Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü, maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek.

TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

3 kulübe uyarı verildi

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF, denetim ve yaptırımlarına artırarak devam edecek.