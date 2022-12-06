Petrol
81.04
-1.98%
Euro
19.5825
0.17%
Dolar
18.636
-0.01%
Altın
1.061
0.25%
Borsa
5
0.00%
Bitcoin
321.400
-0.68%
BTXN Coin
5.23
-4.38%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi.
    • 06.12.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 'fair play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan, sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı.

    5 kategoride kazananlar belli oldu

    Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #1

    Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

    Takım Ödülü: Trabzonspor

    Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Sivasspor)

    Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Kayserispor)

    Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (Ankaragücü)

    Taraftar Ödülü: Antalyaspor

    Ödüllerin gerekçeleri açıklandı

    Ödüllerin sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı.

    Trabzonspor: Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası.

    Rıza Çalımbay: Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi, üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti, dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması, spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu.

    Onur Bulut: A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber; oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo.

    Faruk Koca: Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı.

    Antalyaspor: Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra; tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri, maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları.

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #2

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #3

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #4

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #5

    TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri belli oldu #6


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Yabancı uyruklu çocuk camiyi ateşe verdi
    3. Sayfa

    Yabancı uyruklu çocuk camiyi ateşe verdi

    Cesur pozuna yorum yağdı!
    Medya

    Cesur pozuna yorum yağdı!

    Görüş Bildir