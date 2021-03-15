TFF: F.Bahçe'nin isteği üzerine savcılığa başvurduk

TFF, Fenerbahçe'nin VAR operatörünün araştırılmasını istemesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta, konuk ekibin 2. golünün ofsayt olduğunu iddia eden sarı-lacivertli yönetim, çağrıda bulunmuştu.

"FETÖ'CÜ ZİHNİYET İNSANLARI SOKAĞA DÖKMEK İSTİYOR"

“FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor.” diyen yönetici Selahattin Baki, “Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık.” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, VAR odasında görev yapan VAR operatörü hakkında; "Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum." demişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"TEMİZLİK BEKLİYORUZ"

Devlete çağrı yapan yönetici ayrıca, "Artık futbolu, sporu aştı bu işler. Kötü de olsan, yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, attığın gol golse vereceksin. Sokaktaki birçok insan yapay zekayla çizginin çekildiğini sanıyor. İlk noktayı koyan operatör, manipülasyona açık. Bize karşı kötü niyet olduğu aşikar. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz. Devletimizden istirham ediyorum, artık bu ilişkileri olan insanları futboldan temizleyin. Bu sezon biter yoksa, gelecek sezon aynı yerden devam ederiz. En çok sevdiğim şey futbol, artık futboldan bıkkınlık yaşayacak noktaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Fenerbahçe'nin bu çağrısı üzerine harekete geçti ve konuyu savcılığa taşıdı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig’de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi’nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

TFF’nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.

Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu