ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebine olumsuz yanıt verildi.

Süper Kupa tarihinin daha önceden iki kulüple birlikte belirlendiği için Fenerbahçe'den gelen bu talep kabul görmedi.

Süper Kupa'nın 7 Nisan'da oynanması netleşti.

Fenerbahçe maça U19 takımıyla çıkabilir

Kulübün aldığı kararı açıklayan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, şunları söylemişti:

Alınan birinci karar; uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına TFF'ye, 'Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin' dedik. Farklı bir şey gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz. İyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, 'Böyle bir karar doğru muydu?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz. Maça U19 Takımı ile çıkarsak 90 dakika sürmeyecek.