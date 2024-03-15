TFF, Fenerbahçe'yi tebrik etti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler ilk maçta aldıkları 3-0'lık galibiyet sayesinde tur atlayan taraf oldu.

"Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."