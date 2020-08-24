TFF fikstür çekim tarihini açıkladı

21 takımla oynanacak olan Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu. 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

CANLI YAYINLANACAK

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Medya Bilgilendirme: TSYD üzerinden akredite olmuş medya mensuplarının izleyebileceği Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayınını ligin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS gerçekleştirecek.

Diğer ulusal TV kanallarının kameramanları ise salonun fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekim yapabilecek. Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer alacak.