TFF, Galatasaray-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle Galatasaray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının oynanacağı saati geriye çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Kasımpaşa maçının saatini değiştirdi.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ

14 Şubat Pazar 19.00'da oynanması planlanan mücadele, iki kulübün başvurusu ve kar yağışı uyarıları nedeniyle 16.00'ya alındı.

KULÜPLER NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı-kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ SAATİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, Beşiktaş'ın pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın saati de aynı gerekçeyle 19.00'dan 16.00'ya alındı.

FENERBAHÇE MAÇINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 13 Şubat Cumartesi günü oynanması beklenen Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının saatinde bir değişiklik olmaması ise dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.