TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bildiri! Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası ortak açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı.

"İleri bir tarihe ertelenmiştir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: