TFF Genel Kurul tarihini resmen duyurdu TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını resmen açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu seçim tarihini resmen duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı belirtildi.

"18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Neler olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullanmıştı: