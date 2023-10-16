TFF genel sekreterlik görevine Taner Senseven getirildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 'TFF Genel Sekreteri' Taner Senseven oldu.

AA

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Taner Senseven getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla TFF'nin yeni genel sekreterinin Taner Senseven olduğu belirtildi.

Başarı dilendi

Son olarak beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Senseven'e başarı dileğinde bulunuldu.

Eski TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ise TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)