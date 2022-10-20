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    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz

    Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklanırken, TFF'nin hakem atamalarında yapay zekadan yararlanıldığı ifadeleri dikkat çekti.
    • 20.10.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 07:34
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    Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken, Galatasaray'ın başlattığı ve Fenerbahçe'nin dahil olduğu hakem kararlarına ve atamalara yönelik tartışma gündem oldu.

    Futbolda VAR sisteminin gelmesine karşın bitmeyen "hakem polemiği"ne karşı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir açıklama geldi.

    "Hakem atamaları yapay zeka destekli yapılıyor"

    Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

    AA'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle 11. haftada görev yapacak hakemler belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    Haftanın programı ve hakemler şöyle:

    21 Ekim Cuma

    20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

    22 Ekim Cumartesi

    14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

    17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #1

    20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #2

    23 Ekim Pazar

    14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

    17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #3

    24 Ekim Pazartesi

    20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

    20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #4

    Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı açıklamalar - HABER İÇİN TIKLAYIN

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #5

    Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki - HABER İÇİN TIKLAYIN

    TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz #6


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