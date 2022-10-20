TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklanırken, TFF'nin hakem atamalarında yapay zekadan yararlanıldığı ifadeleri dikkat çekti.

Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken, Galatasaray'ın başlattığı ve Fenerbahçe'nin dahil olduğu hakem kararlarına ve atamalara yönelik tartışma gündem oldu.

Futbolda VAR sisteminin gelmesine karşın bitmeyen "hakem polemiği"ne karşı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir açıklama geldi.

"Hakem atamaları yapay zeka destekli yapılıyor"

Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

AA'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle 11. haftada görev yapacak hakemler belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı açıklamalar - HABER İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki - HABER İÇİN TIKLAYIN