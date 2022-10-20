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- TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz
TFF: Hakem atamalarını yapay zeka ile yapıyoruz
- 20.10.2022 - 07:29
- Güncelleme : 20.10.2022 - 07:34
Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken, Galatasaray'ın başlattığı ve Fenerbahçe'nin dahil olduğu hakem kararlarına ve atamalara yönelik tartışma gündem oldu.
Futbolda VAR sisteminin gelmesine karşın bitmeyen "hakem polemiği"ne karşı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir açıklama geldi.
"Hakem atamaları yapay zeka destekli yapılıyor"
Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.
AA'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle 11. haftada görev yapacak hakemler belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Haftanın programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi
14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi
20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı açıklamalar - HABER İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki - HABER İÇİN TIKLAYIN