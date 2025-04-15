TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira: Hakemlerin yarısı testleri geçemedi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, Türk hakemliğinin genel durumunu analiz ederken, eğitim süreçlerinden fiziksel testlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Pereira, Süper Lig'deki hakemlerinin yarısının uygulanan yeni fiziksel testleri geçemediğini açıkladı.

"HAKEMLERİN YARISI FİZİKSEL TESTLERİ GEÇEMEDİ"

Pereira, "Bunun yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

A Spor'a konuşan Pereira, "Uygulanan yeni testler sonucunda hakemlerin yarısı fiziksel testleri geçemedi. Bunun yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak bu durum, fiziksel hazırlığın daha da geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmaları gerektiği için bu testleri ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE UMUT VADEDEN GENÇ HAKEMLER VAR"

Türk hakemlerinin yeterliliğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Pereira, "Türkiye, diğer ülkelerden farklı değil. Çok yetenekli, profesyonel isimleriniz var. Elbette daha düşük seviyede olanlar da var ama bu durum dünya genelinde geçerli. Türkiye’de de umut vadeden genç hakemleriniz var, tecrübeli olanlar da mevcut." dedi.

Hakemliğin zorluklarına dikkat çeken Pereira, "Süper Lig çok rekabetçi bir lig. Kaliteli futbolcular, teknik direktörler ve son derece tutkulu taraftarlar var. Böyle bir atmosferde hakemlik yapmak kolay değil. Bu yüzden hakemlerin çok iyi performans göstermesi gerekiyor." diye konuştu.