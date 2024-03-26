TFF hakem toplantısının video kaydını yayınladı TFF, MHK iç değerlendirme toplantısının bir kısmının sızdırılması sonrası toplantının 1 saat 4 dakikalık tüm görüntülerini paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendiren mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yaratmıştı.

Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Galatasaray lehine verilen penaltı için Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdiği duyuldu.

Hakemlerin itirafları çok konuşuldu

Abdulkadir Bitigen "Tete'nin pozisyonu penaltı değildi" itirafında bulunurken Hugh Dallas VAR hakemi olan ve Bitigen'i sahada incelemeye çağıran Özgür Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın, baskı altında bıraktın. Ufak temasta penaltı vermiyoruz" dedi.

Özgür Yankaya ise "Hakemin orada göremediğini söyleyince pozisyonu inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm ama hata yapmışım" cevabını verdi.

"Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart 2024'te yapılan hakem toplantısının kayıtlarını YouTube hesabından paylaştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ali Koç'a söylediğinin aksine toplantıya katılması ise gündem oldu.

"Adaletli olun"

İşte TFF Başkanı'nın sözlerinden öne çıkanlar:

Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları gerek teknik direktörleri gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre buna göre herhangi bir davranış olmasın.

"Taraftardan etkilenmeyin"

En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse hiçbir sıkıntı olmaz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizden öğrendiğim şey şu, Allah hakem şansı versin diyorsunuz. Ben de size Allah hakem şansı versin diyorum. Allah'ın yardımı üzerinizde olsun. Güzel bir şekilde bu işin üstesinden gelip kazasız belasız gelip işin sonunu görsün. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize.

"Oosterwolde'nin pozisyonu penaltı"

TFF'nin yayınladığı videoda Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem değerlendirmeleri de dikkat çekti.

82. dakikada Oosterwolde'nin penaltı beklediği ancak dışarıda olarak değerlendirilen pozisyon sonrası Hugh Dallas, "Burada VAR'ın doğru açıyı görüp penaltıya çevirmesini beklerdim." diyerek sarı-lacivertliler aleyhine yapılan karara vurgu yaptı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Burada nerede el gördün?"

Mücadelenin son dakikasında verilen penaltı kararı kararı hakkında da konuşan Dallas, VAR hakemi Erkan Engin'e "Burada nerede el gördün?" diye sordu.

Erkan Engin ise şu cevabı verdi:

Ben şu an izleyince elle oynama göremiyorum ama VAR’da izlerken elle oynama olduğuna ikna oldum. O anda öyle düşündüm.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Şu an bakınca penaltı göremiyorum"

Hugh Dallas'ın bu cevap üzerine, orta hakem Kadir Sağlam ile de konuşması dikkat çekti.

Kadir Sağlam ise, "Bana gösterilen pozisyonda burada eline çarpıyor denildi, penaltıyı ondan verdim." ifadelerini kullandı.

Hugh Dallas ise VAR hakemi Erkan Engin'e orta hakemin kararını değiştirecek yorumlarda bulunmaması gerektiğini hatırlattı.