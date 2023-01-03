TFF, HAKEMLER HATA YAPTI DEDİ! Sivasspor - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında 'önemli hakem hataları' yapıldığını duyurdu..

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçında hakem hatası yapıldığı sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Sivasspor, Galatasaray karşısında buldukları golün nizami olduğu gerekçesiyle maçın tekrar oynanması için TFF'ye başvuru yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları ile alakalı bir açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Maçlar tekrarlanacak mı?

TFF'den yapılan açıklamada maçların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı..