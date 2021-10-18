TFF: Hakemleri eleştirirken dikkatli olun

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla hakemleri eleştiren kulüp ve yöneticilere mesaj gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerle ilgili eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Federasyonumuz da, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir.





"HAKEMLİK KURUMU ÖNEMLİ BİR KURUMDUR"

Bu kapsamda bir süre önce, TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklarına devam etmektedir.

Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır.

Kaldı ki, Türk hakemliği değerini, özellikle son yıllarda uluslararası alanda, FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa'da belli bir yer edinmiştir.





"TÜRK HAKEMLİĞİNİN SORUNLARI OLABİLİR"

Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır.

Şu bilinmelidir ki, hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir.

"KULÜPLERE ÖNERİMİZ SAHAYA DÖNMELİDİR"

Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir.

Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

KULÜPLER BİRLİĞİ HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan son zamanlarda hakemlere yönelik tepkiler de her geçen gün artıyor. Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın yanı sıra bireysel olarak kulüpler de hakemlere tepki gösterirken; art niyetli olmayla suçluyor.

Hafta sonu oynan karşılaşmalarda da birçok kulüp hakem hatalarından dert yanarken Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin tepkileri öne çıktı.

Antalyaspor Mete Kalkavan hakkında uzun bir bildiri yayımlarken, Fenerbahçe de Ali Şansalan hakkında görsel ve yazılı medyaya olumsuz açıklamalarda bulundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde kulüplerin hakem kararlarında ciddi sıkıntıları olduğunu vurgulayan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Olağanüstü bir toplantıydı. Zaten kamuoyunda malum olduğu gibi Kulüpler Birliğinin, Merkez Hakem Kurulunun yapısıyla alakalı olarak uzun süredir yapmış olduğu bir çalışma var. Ancak son zamanlarda kamuoyunun da malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak kulüplerimizin ciddi sıkıntılar var. Sorunlar, sıkıntılar belli. Bununla alakalı yol haritasını belirledik. Önlemleri ve yapısal değişiklikleri tartıştık. Hazırladığımız yol haritasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.