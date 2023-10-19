TFF: Hakemlerimizin hedefi EURO 2024 olmalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almaları, Dünya Kupası'nda düdük çalmaları olması gerektiğini söylüyorum" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni kapsayacak şekilde hakem formaları sırt ile kol, ayrıca TFF Hakem Akademisi ana sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

"Hakemliğe başlama yaşı 15'e düşürüldü"

Türk hakemliğinin gelişmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

Hakemler için önemli çalışma gerçekleştirdik. Özlük haklarını iyileştirdik, maaşlarında ve maç ücretlerinde de artışlar sağladık. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi de öncelikli konularımız arasında yer aldı. İki konumuz var, biri eğitim diğeri de tecrübe. Bunun için hakem eğitimlerini yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir bir gelişim için hakem akademisini kurduk. Aday hakemden en üst seviyeye kadar UEFA kriterlerini gerçekleştiriyoruz. Hakemliğe başlama yaşı 15'e düşürüldü. Hakem kadromuzu da gençleştiriyoruz.

"Türk futbolu adına iki büyük mutluluk yaşadık"

A Milli Futbol Takımı'nın bir hafta içinde iki büyük mutluluk yaşattığını söyleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolu adına iki büyük mutluluk yaşadık. Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatını sonunda yakalamış olduk. A Milli Futbol Takımımız, ülkemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Takımımız önce Hırvatistan'ı, ardından Letonya'yı mağlup etti ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantilemiş olduk. Kadın Milli Takımımız ise Uluslar Ligi'nde 2 maçı da kazanarak lider oldu. UEFA sıralamasında 20. sıradan 9. sıraya kadar yükseldik. Futbolumuzdaki gelişmenin topyekun olmasını arzu ediyoruz. Hakemlerimizin gelişimi, hem ligimizde hem uluslararası arenada başarılı olmaları bizim için oldukça önemli. Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almaları, Dünya Kupası'nda düdük çalmaları olması gerektiğini söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda bir hakemimiz var. Sayının çoğalması, yarı finaller, finaller yönetmesini, Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz.

"Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum"

Büyükekşi ayrıca Gazze'de yaşananlara da değinerek, şu şekilde konuştu: