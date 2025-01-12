TFF, harcama limitleri kararını geri çekti

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda tekrar değişiklik yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği ifade edildi.

GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİ

Federasyonun dün yaptığı açıklamada "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" şeklinde geçici madde eklemişti.

LİMİT DAHİLİNDE KALMA ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün aldığı karar sonrasında bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını duyurdu.

Alınan kararla birlikte kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.