TFF harcama limitlerini açıkladı

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray'ın 493 milyon, Beşiktaş'ın 298 milyon, Fenerbahçe'nin ise 177 milyon TL harcama limiti bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin transfer planlarını oluşturmak için beklediği harcama limitlerini duyurdu.

Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım, 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu.

Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş, 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

HANGİ GİDERLER HARCAMA LİMİTLERİNE DAHİL

Harcama limitleri; takımların oyuncu maaşları, teknik ekip masrafları ve menajerlere ödedikleri ücretleri kapsıyor. Örneğin harcama limiti en yüksek kulüp olan Galatasaray'ın, oyuncu ve teknik ekip maaşlarının toplamı ile menajerlere ödediği komisyon ve diğer faaliyet giderleri 2020-2021 sezonu için belirlenen 429 milyon lirayı en fazla yüzde 30 oranında geçebilir.

Buna göre; harcama limiti 100 milyon lira olan bir kulüp 105 milyon liralık bir takım kurarsa 5 milyon liralık borçtan kurtulmak zorunda kalacak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar,

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması,

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı,

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması,

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması,

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.