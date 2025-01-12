TFF, harcama limitlerini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'deki ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu.

Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.

HARCAMA LİMİTLERİ

"KULÜP LİSANS KURULU TARAFINDAN ARTIRILABİLİR"

TFF'den yapılan açıklama şöyle: