TFF, HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu

TFF, HES sorgulaması yapılmadan stadyumlara seyirci alınacağını ve 12 yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları hemen uygulamaya koydu.

Yapılan açıklamada maçlara girişte HES kodu sorgulaması zorunluluğunun kaldırıldığı ayrıca 12 yaş altı futbolseverlerin de stada girebileceği duyuruldu.





TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği değişiklikler çerçevesinde;

1. TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.

2. Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.

3. Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır.

TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkânları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm Bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Covid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakâr sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna Covid-19'dan uzak sağlıklı günler diliyoruz.

TFF Sağlık Kurulu"