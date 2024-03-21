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TFF iftarına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kimse katılmadı

TFF iftarına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kimse katılmadı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, profesyonel liglerde yer alan kulüp yöneticilerini bir davet için bir araya getirdi. İftar yemeğinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiç kimsenin bulunmaması dikkat çekti.