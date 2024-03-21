TFF iftarına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan kimse katılmadı

Profesyonel kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akşam düzenlediği iftar programına davet edildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kimse katılmadı
Sports Digitale'nin haberine göre, TFF'nin davetine başkan seviyesinde katılım gösteren kulüp sayısı 3 oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise davete hiçbir seviyede katılmadı. Galatasaray ise İkinci Başkan Metin Öztürk ile temsil edildi.
Ertuğrul Doğan iftara katıldı
Ali Koç, Dursun Özbek ve Hasan Arat, TFF'nin davetinde yer almazken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısının ardından İstanbul'a gelerek iftara katıldı.
İftar programında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:
Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz
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