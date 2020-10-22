TFF iki hakem koronavirüse yakalandığını açıkladı

TFF, bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüse yakalanan hakemlerle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

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Federasyonu, üst klasman hakem ile klasman yardımcı hakemin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklama koronavirüse yakalanan hakemlerin kimler belirtilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.







