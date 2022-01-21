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TFF ile Kulüpler Birliği, yasa dışı maç yayınlarına karşı toplandı

TFF ile Kulüpler Birliği, yasa dışı maç yayınlarına karşı toplandı

TFF ile Kulüpler Birliği, Erişim Sağlayıcıları Birliği, yayın hakkı sahipleri ve internet erişim sağlayıcıları, yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili Riva'da bir değerlendirme yaptı.