TFF istedi, Fenerbahçe ve Galatasaray reddetti! Olay Süper Kupa iddiası... Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa’yı TFF’nin Samsun’da ocak ayının sonunda oynatmak istediği ancak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu teklifi reddettiği iddia edildi.

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu ila Türkiye Kupası’nı kazanan takımı karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’da oynatılması planlanıyordu.

Bu planın gerçekleşmemesi üzerine TFF’nin dev maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray’a yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray reddetti

Haber Global’in haberine göre, TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’a Süper Kupa’nın Samsun’da ocak ayının sonunda oynatılmasını teklif etti. Ancak her iki takım da bu teklifi fikstürün sıkışıklığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

Deprem bölgesinde oynamak istiyorlar

TFF’nin an itibarıyla maçı şubat ya da mart ayında oynatma planı var. Kulüpler karşılaşmayı deprem bölgesindeki bir şehirde oynamak isterken stat zeminlerinin uygun olmaması durumunda karşılaşma başka bir şehirde de oynanabilir.