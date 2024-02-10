TFF istedi, Fenerbahçe ve Galatasaray reddetti! Olay Süper Kupa iddiası...

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu ila Türkiye Kupası’nı kazanan takımı karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’da oynatılması planlanıyordu.
Bu planın gerçekleşmemesi üzerine TFF’nin dev maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray’a yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe ve Galatasaray reddetti
Haber Global’in haberine göre, TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’a Süper Kupa’nın Samsun’da ocak ayının sonunda oynatılmasını teklif etti. Ancak her iki takım da bu teklifi fikstürün sıkışıklığını gerekçe göstererek kabul etmedi.
Deprem bölgesinde oynamak istiyorlar
TFF’nin an itibarıyla maçı şubat ya da mart ayında oynatma planı var. Kulüpler karşılaşmayı deprem bölgesindeki bir şehirde oynamak isterken stat zeminlerinin uygun olmaması durumunda karşılaşma başka bir şehirde de oynanabilir.
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