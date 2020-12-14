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    TFF karantina süresini 10 güne düşürdü

    TFF karantina süresini 10 güne düşürdü

    Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada semptomsuz kişilerde karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 15:05
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 15:27
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı yazılı açıklamada uzun süredir konuşulan karantina süresini güncellediğini duyurdu.

    Yeni karara göre; semptomsuz kişilerin 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebileceği açıklandı. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.

    TFF karantina süresini 10 güne düşürdü #1

    "11. GÜN SAHALARA DÖNEBİLECEK"

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."TFF karantina süresini 10 güne düşürdü #2

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