- Haberler
- Futbol Haberleri
- TFF karantina süresini 10 güne düşürdü
TFF karantina süresini 10 güne düşürdü
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 15:05
- Güncelleme : 14.12.2020 - 15:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı yazılı açıklamada uzun süredir konuşulan karantina süresini güncellediğini duyurdu.
Yeni karara göre; semptomsuz kişilerin 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebileceği açıklandı. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.
"11. GÜN SAHALARA DÖNEBİLECEK"
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."