TFF karantina süresini 10 güne düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada semptomsuz kişilerde karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı yazılı açıklamada uzun süredir konuşulan karantina süresini güncellediğini duyurdu.

Yeni karara göre; semptomsuz kişilerin 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebileceği açıklandı. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.

"11. GÜN SAHALARA DÖNEBİLECEK"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."