TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübe daha lisans verdi TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirme toplantısında 6 kulübe daha Ulusal Lisans verdi. 2023-2024 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 25'ten 31'e yükselmiş oldu.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

6 takım daha lisans aldı

Kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelemek için toplanan kurul, 1. Lig'den Çorum FK, TFF 2. Lig'den de Altınordu, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

25 takım lisans almıştı

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde, Süper Lig'den; Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir FK, Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1. Lig'den Göztepe ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ve Trabzonspor Kadın Futbol Kulübü'ne UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Rizespor, Manisa FK ve Samsunspor ile TFF 2. Lig'den 24Erzincanspor ve Kırklarelispor kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Toplantıda kalan kulüpler arasından eksikliklerini tamamlayamayanlara ise eksikliklerin giderilmesi için talimattaki kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği maddeler uyarınca para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verildi.