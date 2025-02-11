TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan Vanspor ile İnegölspor'a 3'er puan silme cezası!

AA & Ensonhaber

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekipleri Vanspor ile İnegölspor'a 3'er puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

3 PUANLARI SİLİNDİ

SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair evraklarını verilen sürede sunmayan Vanspor ile İnegölspor, 3'er puan silme cezasına çaptırıldı.

KULÜPLER EKSİKLERİNİ TAMAMLADI

Eksiklerini tamamlayan Antalyaspor, Kayserispor ve Konyaspor ile Serik Belediyespor'a ise ulusal lisans verildi.

Böylece 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı.

Ayrıca, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.