TFF kulüplere localara seyirci alınmasına ilişkin genelge gönderdi

TFF, kulüplere localara seyirci alınmasına ilişkin genelge gönderildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2 ve 3. Lig Kulüplerine, lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına ilişkin bir genelge gönderildi.

Localara seyirci alınmasıyla ilgili şartları düzenleyen genelgede, kulüplerin uyması gereken hususlar yer alıyor.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren, locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına 10.10.2020 tarih ve 54 sayılı toplantısında karar vermiştir.

Buna göre; Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 3. maddesinin 1. fıkrası gereği;

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında:

1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi,

2- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stadyuma alınmaması,

3- Localara girecek kişilerin tamamının maske kullanması,

4- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınması,

5- Misafir takım taraftarlarının localara alınmaması, koşulu ile, loca kapasitesinin yarısı kadar localara seyirci alınabilecektir.



