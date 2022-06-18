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    TFF, kurullar için istifa talebini yineledi

    TFF, istifa etmeyen kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelere istifa çağrısını yineledi.
    • 18.06.2022 - 15:01
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    TFF, kurullar için istifa talebini yineledi

    Türkiye Futbol Federasyonunda Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığa seçildiği genel kurul sonrası istifaya davet edilen kurullardan henüz istifa etmeyenlere yeniden çağrı yapıldı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ankara'da dün gerçekleşen genel kurulda Mehmet Büyükekşi'nin ''bembeyaz yeni bir sayfa açmak'' hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurulları istifa etmeleri davetinde bulunduğu hatırlatıldı.

    TFF'nin açıklaması

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.

    Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.
    Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "


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