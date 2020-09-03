TFF: Ligin ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk devrede oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi maçların sınırlı sayıda seyircili oynanacağı açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan yeni bilgilendirmede, yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

"İLK YARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

Bakan Fahrettin Koca: Bilim Kurulu maçların seyircisiz oynanmasını önerdi - HABERİ