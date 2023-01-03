Sivasspor - Galatasaray karşılaşması VAR kayıtları

TFF, Sivasspor - Galatasaray maçının 50. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasındaki tartışılan pozisyonun VAR kararlarını açıkladı.

İki ekip arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Ulvestad golü bulmuştu. VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Erkan Özdamar, pozisyonu uzun bi süre izledikten sonra gol kararını iptal etmişti.

Federasyon maçı yöneten Erkan Özdamar'ın önemli hatalar yaptığını açıkladı.

"Önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir"

TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gol ofsayt nedeniyle iptal oluyor

TFF'nin yayınladığı videoya göre Sivasspor'un Galatasaray karşsında bulduğu gol Nelsson, pozisyonda ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Galatasaray-Sivasspor maçı VAR kayıtları:

Maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp, "Ofsaytımsı bir şey var" diyerek hakem Erkan Özdamar'ı çağırıyor.

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

DG Sivasspor x Galatasaray karşılaşması VAR kayıtları İZLE

"Hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır"



TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Türkiye Futbol Federasyonu