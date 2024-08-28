TFF, MHK Başkanı Gündoğdu'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı Türkiye Futbol Federasyonu , Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladı.

AA & Ensonhaber

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Talimatı uyarınca Profesyonel Müsabaka İcra Kurulunun doğal başkanı olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hizmet sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, imzalanan sözleşmeyle ilgili olarak "Hizmet sözleşmesinin sebebi, sürdürülebilirlik. Sözleşme, makamı korumak ve MHK'ye süreklilik kazandırmak amacıyla yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ ALTTAN HAKEM YETİŞTİRMEK"

Merkez Hakem Kurulunun aldığı kararlarla ilgili de konuşan Gündoğdu, şunları söyledi: