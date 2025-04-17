TFF, profesyonel liglerdeki takım sayısını azaltma kararı aldı

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısında değişikliğine gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

"DÜŞME VE ÇIKMA SAYILARINA GÖRE 120'YE DÜŞÜRÜLECEK"

TFF'nin değişiklik kararıyla ilgili açıklaması şöyle devam etti:

"2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır."

Kulüp sayısının 139'dan 120'ye düşürüleceği de belirtilip, "Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir." ifadeleri kullanıldı