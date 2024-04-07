TFF seçim kararı aldı! 18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik" dedi.

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Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kente geçti.

Aralarında Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı.

Gerçekleşen bu etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun"

Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nun temmuz ayında seçime gideceğini söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun.

"İnşallah hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız"

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, şu sözleri sarf etti:

Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız.

"Güzel konteyner kentler oluşturduk"

Depremlerin ardından TFF olarak omuz omuza kampanyası başlattıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Bein Sport, Omuz Omuza Kampanyasını düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk.

"Geçen sene bayramda yine ben buradaydım"

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran, Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: