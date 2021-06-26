TFF, Şenol Güneş'le yola devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, EURO 2020 A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le devam kararı aldığı öğrenildi.

Büyük beklentilerle gidilen EURO 2020'de gruptan puan alamadan elenen A Milli Takım'da Şenol Güneş'in geleceği merak edilirken, tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye dönüş sonrasında milli takım profesyonelleri ile görüşüp, neden böyle bir olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

"HER ŞARTTA YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazırladığı raporu TFF yönetimi ile paylaşacak olan Güneş'e, Başkan Nihat Özdemir'den tam destek geldiği belirtildi.

Özdemir'in, deneyimli hocaya, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz." dediği öğrenildi.

Şenol Hoca'nın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız." karşılığını verdiği bildirildi.