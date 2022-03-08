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    TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı

    TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı

    TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus sezonun geri kalanında olmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 15:31
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    Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

    Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

    TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı #1

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    TFF'nin açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

    TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı #2

    MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

    Cüneyt Çakır
    Ali Palabıyık
    Abdulkadir Bitigen
    Fırat Aydınus
    Bahattin Şimşek
    Burak Şeker
    Suat Arslanboğa
    Hüseyin Göçek
    Mert Güzenge
    Tugay Kaan Numanoğlu
    Alper Ulusoy
    Halis Özkahya

    Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler:

    Yaşar Kemal Uğurlu
    Halil Umut Meler
    Atilla Karaoğlan
    Arda Kardeşler
    Erkan Özdamar
    Ümit Öztürk
    Mete Kalkavan
    Ali Şansalan
    Sarper Barış Saka
    Zorbay Küçük
    Yasin Kol
    Volkan Bayarslan
    Kadir Sağlam
    Mustafa Kürşad Filiz
    Çağdaş Altay


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