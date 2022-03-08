TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı

TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus sezonun geri kalanında olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.





RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'nin açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.





MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Hüseyin Göçek

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler:

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

