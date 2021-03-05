TFF stat zeminleri için yeni talimatname hazırlıyor

Son zamanlarda Türkiye liglerinde tartışma konusu olan stat zeminleri konusuna TFF sonunda el attı. Yaptırımların uygulanacağı yeni bir talimatnamenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, stat zeminleri için yeni talimatname hazırlıklarını dile getirdi.

Türkiye'de son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birçok kulüp ve şehre yeni ve modern statlar yapıldığını belirten Akın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Federasyonda son yaptıkları toplantıda zeminleri ele aldıklarını ifade eden Akın, kulüplere bununla alakalı sertifika vermeyi de planladıklarını vurguladı.





"STAT ÇALIŞAMAYACAK GİBİYSE BAŞKA SAHADA OYNATACAĞIZ"

Statlara kulüpler tarafından daha iyi bakılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Akın, şunları kaydetti:

"Son yaptığımız federasyon toplantısından sonra zeminlerin daha iyi bakılması lazım geldiğini ve bizim de burada öncü olmamız gerektiğinin lazım geldiğine karar verdik. Yeni bir talimatname yapılıyor. Bunların, bu arkadaşların daha çok ehil arkadaşlar yani ziraat mühendisi gibi veya çim işinden iyi anlayan arkadaşlar olmasını ve bunu da yaptıktan sonra bunların bakımları içinde belki bir sertifika vereceğiz. Yani inşallah bunları toparlarsak önümüzdeki günlerde bir talimatnameyle statlarımızı daha iyi baktırmak için biz zorlayacağız. Zeminler için talimatname hazırlıyoruz. Bu talimatnameler yaptırım. Kulüpler bunları yapamamaları taktirde, stat çalışamayacak gibiyse başka sahalarda oynatacağız. Süper Lig'de ve TFF'de de bunu uygulamayı düşünüyoruz."





3.5 İLA 5 MİLYON LİRA...

Zeminlerin iyi korunabilmesi için öncelikle altyapısının doğru yapılması gerektiğini belirten Nuri Akın, "Altyapı maliyeti 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Doğal çim sahanın yapımı yaklaşık 500 bin ila 600 bin liraya mal oluyor. Hibrit saha ise 1 milyon 500 bin lira civarında oluyor. Bunlara alttan ısıtma yapacak olursak o da aşağı yukarı 1 milyon 500 bin ile 2 milyon lira arasında bir paraya çıkıyor. Yani toplamda baktığımızda 3 milyon 500 bin ile 5 milyon lira arasında bunlar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.



