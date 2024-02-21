TFF, Süper Kupa tarihini duyurdu TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

ensonhaber.com

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçlarını nerede ve ne zaman oynayacağı merak konusu oluşturmuştu.

Uzun süredir belirsizliğini koruyan dev maçın zamanı ve yeri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, derbi maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

"7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacaktır"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

İki takım maça çıkmama kararı almıştı

İlk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kozlarını paylaşacak iki ekibin final maçı iptal olmuştu.

Suudi Arabistan'daki maçta Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı almıştı.

"Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun"

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını belirtmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.