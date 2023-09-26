TFF: Süper Kupa'nın 30 Aralık gibi oynanmasını planlıyoruz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın 30 Aralık gibi oynanmasının planlandığını açıkladı. Büyükekşi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için açıklama yaptı.

Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

"30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz"

Başkan, şu ifadeleri kullandı:

Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak.

Mehmet Büyükekşi, yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi:

"Bize yakışmaz" sloganıyla futbolumuz için bir kampanya başlatacağız. Yılmaz Erdoğan, Derya Uluğ, Acun Ilıcalı gibi tanınmış isimler, sanatçılar, futbolcular ve başkanlar da buna katılacak. TFF'nin tek başına kampanyası olmayacak. Kulüpler Birliği ile görüştük. Bu kampanyayı kamu spotu haline getireceğiz. Onlarla film olacak. Biraz güleceğiz, biraz üzüleceğiz. Statlarımız boş, dolduracağız. Küfre, şiddete, yabancı madde atmaya değil; stadyumlara güzelliklerin yaşandığı bir yer olması için gelmeliyiz. RTÜK de kamu spotu olması için destek sağlayacak. Gerginlik bitmeli. Sosyal medya ve gazeteler destek verecek.

EURO 2032 adaylığı hakkında konuşan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye daha önce 5 sefer Avrupa Şampiyonası için aday oldu ama bunların hepsi olumsuz olarak sonuçlandı. Bu dönemde hem 2028, hem 2032 için aday olduk. İtalya bize bir teklifte bulundu, '2032'ye beraber müracaat edelim şansımız %100 olsun' dediler. UEFA'ya görüşümüzü ilettik, UEFA da olumlu buldu. EURO2032 için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. 2 dakikalık bir film çekiyoruz. 2 Ekim'e kadar hazır olacak. İtalya Futbol Federasyonu, Riva'ya gelecek ve detayları netleştireceğiz. 9 Ekim'de Nyon'da UEFA'nın merkezinde son çalışmalar ve son sunumları yapacağız. 2028 için bir şey olmayacaksa, feragat edeceğiz. 10 Ekim'de ise UEFA açıklama yapacak. Turnuvayı birlikte yapmaya hak kazanırsak, 9 yılımız olacak. 10 şehir, 10 stat bildirdik. Aynı şekil de İtalya 10 şehir ve 10 stat bildirdi. Bunu 5 şehre indireceğiz. Her şey çift, tek olan açılış maçı ve final maçı. Bunların hangi ülkede olacağı belli değil. Her şeyin %50 olması konusunda anlaştık. Final için 80 bin kapasite üstü stat şartı var. Bunu kim sağlarsa, o finali alacak. İki tarafta bu şartı sağlarsa, kura olabilir. İstanbul'da finalin olmasını çok isteriz. İtalya ile çok işbirliğimiz var. Bu ortaklık, bize daha da olumlu getiri sağlayacak.

Süper Lig için yeni bir marş ve yeni bir logo yapılacağını söyleyen Büyükekşi, açıklamalarına şöyle devam etti:

Garo Mafyan bir marş hazırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... Süper Lig'in bir marşı olacak ve her maç öncesi çalacak. Süper Lig'e yeni bir logo yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz.

Mehmet Büyükekşi, yarı ofsayt sistemine hakkında ise şunları dedi:

Yayın geliri dışında bir ekosistem yaratmamız lazım. Kulüplere 2024-2025 sezonu için 1 Milyar TL'lik bir ek gelir yaratacağız. İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız. Gençlere en az süre veren ülke Türkiye! 4 dakika süre vermişiz. 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Belki daha sonra yabancı transferlere tedbir alabiliriz, bunu istiyoruz ve kendi aramızda tartışıyoruz.

Play-off ve format değişikliği ile ilgili ise Büyükekşi, şu sözleri sarf etti: