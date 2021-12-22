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- TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek
TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek
TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 16:46
- Güncelleme : 22.12.2021 - 16:59
2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçında karşı karşıya gelecek.
Kupa maçı 5 Ocak 2022’de oynanacak. Büyük mücadele Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda 20.45´te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Katar'da oynanacak dev maçın hakemi ise belli oldu. Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.