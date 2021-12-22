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    TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek

    TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:59
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    TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek

    2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçında karşı karşıya gelecek.

    Kupa maçı 5 Ocak 2022’de oynanacak. Büyük mücadele Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda 20.45´te başlayacak.

    MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

    Katar'da oynanacak dev maçın hakemi ise belli oldu. Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

    TFF Süper Kupa yı Halil Umut Meler yönetecek #1

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