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    TFF, Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı açıyor

    TFF, Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı açıyor

    TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi'den sosyal medya hamlesi geldi. Büyükekşi ve yönetim kurulu, majör liglerde olan modeli Süper Lig 'e getirecek.
    • 25.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 15:22
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya alanında da bir yenilik yapılacak.

    Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

    TFF, Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı açıyor #1

    5 büyük lig örnek alınacak

    İngiltere Premir Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.

    Öte yandan; TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması ve taraftarla yeniden bağ kurması bekleniyor.

    Marka değeri artırılacak

    Ajansspor'un haberine göre; Mehmet Büyükekşi'nin bu kararında geçtiğimiz aylarda Balotelli'nin attığı golü sosyal medya hesabından paylaşan yayıncı kuruluşun videosunun tüm dünyaya ulaşması etkili oldu.

    Yeni Federasyon bu yöntemle ligin kalitesini ve marka değerini daha da artırmayı hedefliyor.

    Balotelli'nin rabonası Avrupa basınında manşetlerde - HABERİ

    TFF, Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı açıyor #2


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