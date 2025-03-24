TFF, Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarını yalanladı

Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceği iddiası ortaya atıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.
SÜPER LİG ERTELENECEK İDDİASI
Federasyondan yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İşte o açıklama:
"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
Süper Lig 29. Hafta Programı
28 Mart Cuma:
16.00 Kayserispor-Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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