TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın ve Feyyaz Uçar'ın para cezalarında yeni karar aldı TFF Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın cezasını kaldırdı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a verilen para cezalarını kaldırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) siyah-beyazlı kulüp ve Uçar'a verdiği 200'er bin liralık para cezasına itirazların incelendiği ve cezalarının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Ertuğrul Doğan'ın cezası onandı

Kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne verilen 400 bin ve bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 600 bin liralık para cezalarını ise oybirliğiyle onadı.

Halil'in cezası düşürüldü

Pendiksporlu oyuncu Halil Akbunar'a verilen 2 maçlık ceza ise tek maça düşürüldü. Tahkim Kurulu, Rizespor ile eski futbolcusu Gökhan Gönül arasındaki uyuşmazlıkta eski milli oyuncunun itirazını reddetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)