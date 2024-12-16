TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı!

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, aldığı son kararları resmen duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

HAK MAHRUMİYETİ VE CEZA ONANDI

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.