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    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not

    TFF Tahkim Kurulu, Çorum Şehir Stadyumu'nun milli maçlar için uygun olup olmadığını incelemek için toplandı. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Çorum Stadyumu milli maçlar için uygun" dedi.
    • 02.12.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 19:56
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    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Çorum’da toplandı.

    Toplantı için Çorum’a gelen kurul üyeleri şehir stadyumunda incelemelerde bulundu.

    Tarihinde ilk kez İstanbul dışında toplanan kurul üyeleri Hattuşa ören yerini gezdikten sonra kent merkezine geldi.

    Çorum Stadyumu’nda incelemelerde bulundular

    Kurul üyeleri toplantı öncesinde Çorum Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

    TFF Tahkim Kurulu üyelerine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da eşlik etti.

    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not #1

    İstanbul dışında ilk toplantı

    Şehir stadyumundaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çorum’da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

    Cirit, Tahkim Kurulu olarak ilk defa İstanbul’daki tahkim merkezi dışında bir ilde toplantı yapacaklarını vurguladı.

    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not #2

    "Çorum Şehir Stadyumu milli maçlar için uygun"

    Çorum Şehir Stadyumu’ndan övgüyle söz eden Cirit, "Belediye imkânlarıyla böyle bir stadyumun yapılmış olması, birçok ile örnek bir davranıştır. Çorumspor inşallah 1. ligde ve Süper Lig’de oynama imkânı bulur." dedi.

    Çorum’da milli maç oynanmasıyla ilgili talebi de değerlendiren Tahkim Kurulu Başkanı Cirit, "Burası milli maçları kaldıracak düzeyde ve fiziki imkânları da son derece uygun bir stadyum." ifadelerine yer verdi.

    TFF Tahkim Kurulu üyeleri şehir stadyumundaki incelemelerinin ardından Çorum Valiliği toplantı salonunda kurul toplantısını gerçekleştirdi.

    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not #3


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