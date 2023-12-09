TFF temsilcisi kendisini savundu: Galatasaray'a küfretmedim telefona kaydediyordum Fenerbahçe-Sivas maçında Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu, "Edilen küfürleri, sesli mesaj yoluyla kaydediyordum" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında görevli olan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu hakkında Temsilciler Kurulu soruşturma başlattı.

Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde Küçükoğlu'nun, Galatasaray aleyhine Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği anlar kayıtlara yansımıştı. Bu da büyük tepki görmüştü.

"Telefona kaydediyordum"

Sabah'ta yer alan habere göre; Söz konusu görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi. Temsilci Küçükoğlu'nun yazılı savunmasında "Ben o sırada cep telefonuma sesli mesaj yolu ile edilen küfürleri kaydediyordum. Zaten kulağımda da kulaklık vardı. Bunun dışında herhangi bir tezahürata katılmadım." sözlerini kullandı.

Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.