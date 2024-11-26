TFF toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği konuşulurken son durum belli oldu.

TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre; tüm yöneticiler, toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.

MİLLİ TAKIM DA GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan yapılan toplantıda, Uluslar Ligi Play-Off'taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul'da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.