TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu

TFF, 2022/23 sezonu 1. transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Türkiye futbol Federasyonu, birinci ve ikinci transfer tescil dönemini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yaz transfer döneminin 17 Haziran'da, Kış transfer döneminin ise 12 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."