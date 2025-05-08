TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerinin takvimini netleştirdi.

TRANSFER SEZONU 30 HAZİRAN-12 EYLÜL ARASI

TFF’nin resmi açıklamasına göre, yeni sezonda yaz transfer dönemi (Birinci Transfer ve Tescil Dönemi), 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek. Kulüpler, bu süreçte kadrolarını güçlendirmek üzere yeni oyuncu transferlerini gerçekleştirebilecek.

KIŞ SEZONU 5 OCAK-10 ŞUBAT ARASI

Kış transfer dönemi (İkinci Transfer ve Tescil Dönemi) ise 5 Ocak 2026'da açılacak ve 10 Şubat 2026'da sona erecek. Bu dönemde takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesi ihtiyaç duydukları takviyeleri yapabilecek.

Federasyonun açıklamasında, transfer dönemlerinin FIFA kuralları çerçevesinde belirlendiği ve ilgili tüm kulüplerin bu takvime uygun şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.