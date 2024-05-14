TFF, transfer tarihlerini açıkladı TFF, yeni sezondaki transfer tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında olacak. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak - 11 Şubat arası.

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonun bitmesine yalnızca 2 hafta kalırken şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım ve küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanıyor.

Sezonun bitmesine sayılı günler kala ise Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF tarihleri belirledi

TFF, 2024-2025 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

24 Haziran'da başlıyor

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: