TFF, transfer tarihlerini açıkladı

Süper Lig'de sezonun bitmesine yalnızca 2 hafta kalırken şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım ve küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanıyor.
Sezonun bitmesine sayılı günler kala ise Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
TFF tarihleri belirledi
TFF, 2024-2025 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.
24 Haziran'da başlıyor
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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